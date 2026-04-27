Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москве наладится погода

Погода в Москве наладится ко 2 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«Со второго мая инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону и погода, наконец-то, наладится — станет солнечно и сухо. Ночью -1°C... +4°C, днем +9°C...+14°C», — сказал специалист.

По его словам, 3 мая в темное время суток ожидается не ниже +1°C...+6°C , в дневные часы в столице потеплеет до +14°C...+19°C.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток. Как столица переживает внезапное возвращение зимы — в галерее «Газеты.Ru».

По информации РИА Новости, в Москве из-за снегопада и сильного ветра уже рухнули как минимум 50 деревьев, два автомобиля получили повреждения. В Подмосковье регистрируются ДТП. Кроме того, десятки поселков остались без электроснабжения из-за обрыва проводов.

Власти призвали жителей и гостей столичного региона использовать общественный транспорт, а операторы каршеринга временно отключили аренду самокатов и велосипедов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

