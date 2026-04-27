Путин призвал «не зацикливаться» на запретах

Путин призвал не зацикливаться только на запретах в законотворчестве

Зацикливаться только на запретах в законотворчестве неэффективно, заявил президент России Владимир Путин на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Интерфакс».

Как подчеркнул глава государства, законодательный процесс должен быть «системным» и «творческим», отвечать и адаптироваться к нынешним вызовам и рискам, которые нередко носят «беспрецедентный характер».

«Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно », — заявил президент России.

До этого Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат». При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть.

