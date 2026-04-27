Путин призвал «не зацикливаться» на запретах

Григорий Сысоев/РИА Новости

Зацикливаться только на запретах в законотворчестве неэффективно, заявил президент России Владимир Путин на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Интерфакс».

Как подчеркнул глава государства, законодательный процесс должен быть «системным» и «творческим», отвечать и адаптироваться к нынешним вызовам и рискам, которые нередко носят «беспрецедентный характер».

«Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах по выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей, ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно», — заявил президент России.

До этого Путин впервые прокомментировал отключения интернета в России. По его словам, силовики принимают такие меры во время работы по предотвращению терактов — и предварительное информирование общественности может «нанести ущерб оперативной разработке», ведь «преступники тоже все слышат». При этом глава государства попросил правоохранителей «хотя бы по результатам работы» объяснять россиянам, почему пропадала сеть.

Ранее Володин предупредил депутатов о новых вызовах.

 
