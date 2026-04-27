На Украине объявили о раскрытии сети террористов с «российскими агентами»

«Агентов России» обвинили в подготовке серии терактов на территории Украины и ЕС
Прокуратура Украины

На Украине раскрыли преступную сеть, которая готовила теракты на территории страны и в ЕС. Об этом сообщила генеральная прокуратура Украины в Telegram-канале.

В международной операции принимали участие прокуроры и следователи Нацполиции Украины, а также правоохранители нескольких государств. Утверждается, что в состав преступной группировки якобы входили агенты России. По версии следствия, им помогали граждане Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Латвии и Греции.

Отмечается, что целями террористов были неназванные украинские журналисты, военный Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, российский оппозиционер и литовский сторонник Украины. Участники сети следили за потенциальными жертвами, собирая данные об их месте жительства, маршрутах передвижения и распорядке дня. Кроме того, подозреваемые готовили провокации на Украине и в ЕС, поджигали инфраструктуру и осуществляли диверсии на военном предприятии.

Фигурантами дела стали 13 человек, 9 из них задержали на территории стран ЕС.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко бездоказательно обвинил Россию в теракте во Львове. Он заявил, что это преступление якобы было организовано российскими спецслужбами с участием завербованных украинцев.

Ранее СБУ задержала своего сотрудника по подозрению в работе на ФСБ.

 
