В России разработали хлеб со сроком годности два года

Минобороны РФ разработали хлеб, который можно хранить в течение двух лет

Сотрудники отдела космического питания совместно с Минобороны разработали хлеб со сроком годности два года. Об этом рассказал начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников, передает ТАСС.

«На основе хлеба, который был разработан для космонавтов еще в 1960-е и 1970-е года, мы сейчас совместно с министерством обороны разработали хлеб, чей срок хранения два года», — сказал Ведерников.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в среднем россиянин съедает 87 кг хлебных продуктов, 54 кг картофеля, 106 кг овощей, 71 кг фруктов, 22 кг рыбы, 98 кг мяса и 30 кг сахара.

