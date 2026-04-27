Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Названо точное число рабочих и выходных дней в мае

Эксперт Балынин: в мае россиян ждут 19 рабочих и 12 выходных дней
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе россиян ожидают 19 рабочих и 12 выходных дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, всего в мае будет 31 календарный день, из которых 19 придутся на рабочие, а 12 — на выходные.

Эксперт уточнил, что в этом месяце предусмотрены два нерабочих праздничных дня: Праздник Весны и Труда и День Победы.

Балынин напомнил, что в 2026 году суммарное число рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. При этом 118 дней будут выходными или праздничными. В 2026 году россиян ждут еще три периода выходных по три дня (с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня) и выходной 4 ноября в среду.

Он добавил, что следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся до воскресенья 10 января 2027 года.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
