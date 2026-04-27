Названо точное число рабочих и выходных дней в мае

В мае 2026 года при пятидневной рабочей неделе россиян ожидают 19 рабочих и 12 выходных дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, всего в мае будет 31 календарный день, из которых 19 придутся на рабочие, а 12 — на выходные.

Эксперт уточнил, что в этом месяце предусмотрены два нерабочих праздничных дня: Праздник Весны и Труда и День Победы.

Балынин напомнил, что в 2026 году суммарное число рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. При этом 118 дней будут выходными или праздничными. В 2026 году россиян ждут еще три периода выходных по три дня (с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня) и выходной 4 ноября в среду.

Он добавил, что следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся до воскресенья 10 января 2027 года.

Ранее был назван главный приоритет россиян в отпуске.