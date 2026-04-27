В Ростове мать бросила коляску с ребенком на остановке и скрылась

Жители Ростова-на-Дону обнаружили ребенка без присмотра на улице. Об этом сообщает «Это Ростов новости».

Инцидент произошел на Зоологической улице. Как рассказал один из очевидцев, он заметил коляску и вызвал полицию. После этого на место прибыли медики.

Также пришел отец несовершеннолетнего. Он рассказал, что возлюбленная написала ему сообщение, что оставила дочь на остановке и дала инструкции, где искать. По словам очевидца, после этого родителя и девочку забрали в полицию.

По данным местных СМИ, в отношении женщины составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

«Ребенка осмотрели медики, травм не нашли. Позже малыша и отца отпустили домой», – сообщается в публикации.

