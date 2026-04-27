В России стало больше буйных школьников

«Ъ»: в России выросло количество детей, поставленных на учет в КДН
В 2025 году в России поставили на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН) на 33,6 тысячи детей больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Минпросвещения.

Согласно данным министерства, в 2024 году на учет были поставлены 420 тысяч детей, а в 2025 году — на 33,6 тысяч больше. 21,3 тысяч детей продолжили нарушать закон, будучи уже на учете в КДН. Также на 9 тысяч выросло количество административных протоколов в отношении детей, при этом протоколов в отношении родителей детей стало меньше.

10 апреля заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Станислав Колесник рассказал, что в России с начала 2026 года более 10 вооруженных нападений на образовательные организации зафиксировали.

По его словам, в текущем учебном году образовательные учреждения в РФ подвергались нападениям 18 раз.

Ранее психолог рассказала, почему дети стали чаще нападать на школы.

 
