Российский школьник из мести за двойку выставил учительницу эскортницей в соцсетях

Учительница из Архангельской области обнаружила свой аккаунт с непристойными предложениями после того, как поставила низкую оценку ученику. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

О произошедшем женщина узнала после того, как знакомые отправили ей ссылку на аккаунт с ее данными, который предлагал совместное времяпровождение за деньги.

Выяснилось, что соответствующую страницу создал ее 15-летний ученик. По данным Telegram-канала, он обиделся из-за двойки, поэтому решил отомстить женщине. По словам самой учительницы, она поставила молодому человеку низкую оценку из-за того, что он сдал пустой лист.

Россиянка обратилась в полицию, но юношу якобы не привлекли к ответственности из-за возраста. Тем не менее специалисты комиссии по делам несовершеннолетних провели с ним беседу.

Сама учительница уволилась из школы по собственному желанию. В день, когда она узнала о профиле, ей присвоили квалификационную категорию.

