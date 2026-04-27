В Москве задержали главу горнопромышленной компании

РИА: глава горнопромышленной фирмы Ким задержан в Москве в рамках расследования
В Москве в рамках расследования уголовного дела задержали директора горнопромышленной компании Антона Кима. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

Из открытых источников следует, что компания Кима «Горно-металлургические проекты» («ГМП») была зарегистрирована два года назад. Основной вид деятельности — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», дополнительный — «добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)», а также фирма оказывает услуги в сфере добычи полезных ископаемых.

В судебных материалах, которые изучило агентство, также сказано, что на активы Кима наложен арест приставами главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами.

До этого в Дагестане задержали директора водоканала Карабудахкентского района по уголовному делу о массовом отравлении. По версии следствия, он не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего в медицинское учреждение обратились более 50 человек.

Ранее в Уфе задержали директоров Башгосфилармонии и Госоркестра.

 
