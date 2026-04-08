Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Родителям рассказали, до какого возраста ребенку нельзя давать смартфон

Педагог Цветкова: детям до 11 лет нельзя давать смартфон
Shutterstock

Ранний доступ к смартфону вредит психике, зрению и развитию ребенка. Об этом в интервью РИАМО предупредила кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова. По ее мнению, первый гаджет можно вручать детям не ранее чем в 11 лет.

«До этого возраста связь с семьей при необходимости вполне может обеспечивать обычный кнопочный телефон. Покупку лучше связывать с ответственностью и готовностью самого ребенка к новым правилам», — сказала специалист.

Она также подчеркнула, что недостаточно просто подарить телефон — нужно сразу договориться. Функция родительского контроля должна быть установлена обязательно, и этот факт стоит обсуждать с ребенком открыто. Лучше заранее определить часы выхода в интернет, привязав их к общему режиму дня семьи. Например, разрешать подключение к сети только после уроков и домашних дел, в конкретный временной промежуток.

В конце марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает возможность ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста, однако окончательного решения пока нет. По его словам, раннее использование смартфонов и планшетов негативно влияет на психологическое развитие ребенка.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!