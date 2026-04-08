Родителям рассказали, до какого возраста ребенку нельзя давать смартфон

Ранний доступ к смартфону вредит психике, зрению и развитию ребенка. Об этом в интервью РИАМО предупредила кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова. По ее мнению, первый гаджет можно вручать детям не ранее чем в 11 лет.

«До этого возраста связь с семьей при необходимости вполне может обеспечивать обычный кнопочный телефон. Покупку лучше связывать с ответственностью и готовностью самого ребенка к новым правилам», — сказала специалист.

Она также подчеркнула, что недостаточно просто подарить телефон — нужно сразу договориться. Функция родительского контроля должна быть установлена обязательно, и этот факт стоит обсуждать с ребенком открыто. Лучше заранее определить часы выхода в интернет, привязав их к общему режиму дня семьи. Например, разрешать подключение к сети только после уроков и домашних дел, в конкретный временной промежуток.

В конце марта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассматривает возможность ограничить использование мобильных телефонов детьми до определенного возраста, однако окончательного решения пока нет. По его словам, раннее использование смартфонов и планшетов негативно влияет на психологическое развитие ребенка.

