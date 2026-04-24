В России зарегистрировали первую вакцину от коклюша для взрослых

«Ростех» зарегистрировал вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

«Ростех» зарегистрировал первую российскую вакцину для взрослых от трех заболеваний — коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram-канале.

«Вакцина получила регистрационное удостоверение Минздрава России. Благодаря бесклеточному коклюшному компоненту «аАКДС-М» может применяться для ревакцинации у людей старше 18 лет.», — отметили в «Ростехе».

Как заявили в компании, исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины. Одной дозы препарата достаточно, чтобы защитить человека от этих болезней на 10 лет.

Раньше приходилось закупать препараты с таким составом лишь из-за рубежа, что влияло на их доступность у пациентов, сказали в «Ростехе». Теперь же наличие российского препарата может стать «значимым фактором для включения такой вакцины в Национальный календарь профилактических прививок».

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России наблюдается снижение заболеваемости коклюшем, корью и паротитом. Она назвала ситуацию с этими заболеваниями стабильной и контролируемой.

По словам Поповой, необходимые меры для предотвращения роста заболеваний уже приняты.

Ранее в России разработали вакцину от лихорадки денге.

 
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
