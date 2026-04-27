В СК Москвы раскрыли подробности убийства женщины в офисе продаж ЖК

В Москве суд отправил под арест мужчину, которого обвиняют в расправе над женщиной в офисе продаж ЖК. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в офисное помещение на Верейской улице россиянин пришел с двумя ножами и бейсбольной битой. Во время нападения он ударил пострадавшую битой по конечностям, затем заколол и скрылся.

Арестованного обнаружили в лесном массиве. С ним уже провели необходимые мероприятия на месте.

«По месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого обнаружено значительное количество, предположительно холодного оружия», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сам фигурант в содеянном признался и раскаялся. Вскоре ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел накануне. Мужчина ворвался в офис и нанес травмы женщине, с которой до этого не общался. По данным СМИ, причиной убийства стал шум от стройки. Рабочие якобы шумят уже три года, не давая россиянину выспаться.

