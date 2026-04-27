Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В СК Москвы раскрыли подробности убийства женщины в офисе продаж ЖК

СК: обвиняемый в убийстве в офисе продаж ЖК Москвы назначили экспертизу

В Москве суд отправил под арест мужчину, которого обвиняют в расправе над женщиной в офисе продаж ЖК. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в офисное помещение на Верейской улице россиянин пришел с двумя ножами и бейсбольной битой. Во время нападения он ударил пострадавшую битой по конечностям, затем заколол и скрылся.

Арестованного обнаружили в лесном массиве. С ним уже провели необходимые мероприятия на месте.

«По месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого обнаружено значительное количество, предположительно холодного оружия», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сам фигурант в содеянном признался и раскаялся. Вскоре ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Инцидент произошел накануне. Мужчина ворвался в офис и нанес травмы женщине, с которой до этого не общался. По данным СМИ, причиной убийства стал шум от стройки. Рабочие якобы шумят уже три года, не давая россиянину выспаться.

Ранее неизвестный набросился с ножом на подростка в петербургском парке за замечание.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
