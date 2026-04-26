«Не мог спать»: москвич ворвался в офис продаж ЖК и изрезал сотрудницу из-за шума стройки

На западе Москвы мужчина напал на сотрудницу офиса продаж ЖК

Москвича задержали за расправу над экспертом по продаже недвижимости. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Верейской. По данным издания, 43-летний мужчина пришел в офис продаж и заявил, что ему мешает шум. Также он сказал, что ему «не дают жить». Урегулировать конфликт не удалось, мужчина схватился за нож и нанес множественные травмы 36-летней работнице.

«После нападения он скрылся, однако в кратчайшие сроки был установлен и задержан в лесном массиве неподалеку», – сообщается в публикации.

По словам самого мужчины, в течение трех лет он не может «нормально спать», так как рядом с его окнами идет стройка. Не исключается, что у россиянина могут быть психические заболевания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что фигурант работал таксистом. По данным mk.ru, его уже подозревали по статье о хищении или вымогательстве оружия, но это было около десяти лет назад.

Ранее в Подмосковье журналист подвергся нападению во время съемки репортажа.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!