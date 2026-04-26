«Не мог спать»: москвич ворвался в офис продаж ЖК и изрезал сотрудницу из-за шума стройки

Москвича задержали за расправу над экспертом по продаже недвижимости. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Верейской. По данным издания, 43-летний мужчина пришел в офис продаж и заявил, что ему мешает шум. Также он сказал, что ему «не дают жить». Урегулировать конфликт не удалось, мужчина схватился за нож и нанес множественные травмы 36-летней работнице.

«После нападения он скрылся, однако в кратчайшие сроки был установлен и задержан в лесном массиве неподалеку», – сообщается в публикации.

По словам самого мужчины, в течение трех лет он не может «нормально спать», так как рядом с его окнами идет стройка. Не исключается, что у россиянина могут быть психические заболевания.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что фигурант работал таксистом. По данным mk.ru, его уже подозревали по статье о хищении или вымогательстве оружия, но это было около десяти лет назад.

