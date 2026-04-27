Россиянам рассказали, как правильно выбирать велосипед

Эксперты сервиса «Авито» рассказали РИАМО, на какие характеристики велосипеда следует обратить внимание при покупке. Прежде всего необходимо определиться с типом велосипеда. Для города, асфальтированных дорог, парков и коротких повседневных поездок чаще всего выбирают городские модели. Если предстоят прогулки по грунтовым дорогам и неровным покрытиям, лучше присмотреться к горным. Для длительных поездок по ровной поверхности в спортивном режиме подойдут шоссейные велосипеды.

По словам специалистов, очень важно подобрать велосипед по размеру рамы, так как от этого зависит посадка, управляемость и общий комфорт. Базовые ориентиры таковы: при росте 160–170 см подходят рамы 15–16 дюймов, при 170–180 см — 17–18 дюймов, при 180–190 см — 19–21 дюйм.

После выбора типа и размера стоит обратить внимание на технические характеристики. Для городских маршрутов достаточно простой конфигурации с несколькими передачами. Если же на прогулках встречаются неровный асфальт, бордюры или перепады высоты, то важны дисковые тормоза — они стабильнее работают на разном покрытии. Большое количество передач важно на длинных дистанциях и участках с подъемами.

Размер колес также имеет значение: модели с 26 дюймами выбирают для более маневренной езды, а с 28 — для более плавного хода на длинных дистанциях.

Тех, у кого велосипед уже есть, бывший участник велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев предупредил, что перед началом нового сезона аппарат требует тщательной проверки — для исключения опасных ситуаций он должен быть в хорошем состоянии, собран, смазан и правильно настроен. Обычно весной требуется, как минимум, заменить смазку цепи и подшипники.

