Косметолог объяснила, помогают ли пептиды омолодить кожу

Косметолог Васильева: пептиды не обеспечивают выраженного лифтинг-эффекта
Пептиды не будут универсальным решением для омоложения кожи и требуют использования в сочетании с другими методами ухода. Об этом газете «Известия» сообщила кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, основатель и главный врач Artleo Clinic Екатерина Васильева.

«С возрастом в коже происходят системные изменения: уменьшается толщина дермы, снижается уровень коллагена и эластина, меняется костная структура лица и распределение подкожно-жировой клетчатки. Это приводит к потере упругости, объема и четкости контуров. Пептиды часто воспринимаются как основное средство омоложения, однако это заблуждение», — объяснила специалист.

По ее словам, с возрастом появляется необходимость в комплексном подходе, учитывающем все изменения кожи. При этом большая часть пептидов в косметических средствах преимущественно оказывает воздействие на эпидермис. Они способствуют увлажнению и улучшают общее состояние кожи, но не дают выраженный лифтинг-эффект.

При этом врач добавила, что современные формулы способны дать легкий подтягивающий эффект благодаря воздействию на микроволокна мышц. Однако их действие несравнимо с инъекционными методами, такими как ботулинотерапия. Для того чтобы добиться заметного результата, важно сочетать наружный уход с аппаратными и инъекционными процедурами.

Помимо этого, рекомендуется обращать внимание на состав средств. Эффективными будут медные пептиды, которые способствуют регенерации кожи, сигнальные пептиды, стимулирующие выработку коллагена, и нейропептиды, которые уменьшают выраженность мимических морщин.

Врач-терапевт Оксана Хамицева до этого предупреждала, что продукты со скрытым сахаром, майонез, фастфуд и полуфабрикаты ускоряют старение кожи. По ее словам, одними из самых вредных продуктов являются сладости и лимонады. Кроме того, кожа стареет и из-за продуктов с трансжирами, в числе которых маргарин, соусы и пирожные

