Дерматолог предупредила о вреде весеннего солнца для кожи

Весной кожа нуждается в защите от солнечных лучей не меньше, чем в летний сезон. Об этом газете «Известия» рассказала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Марья Сергеева.

«Основную опасность представляют ультрафиолетовые лучи типа А (UVA). В отличие от UVB-лучей, которые вызывают ожоги и заметный загар, UVA-излучение действует незаметно», — предупредила эксперт.

По ее словам, в результате такого воздействия кожа получает ультрафиолет даже в пасмурную погоду, а также если человек находится рядом с окном. При этом в весенний сезон кожа оказывается особенно уязвимой, поскольку за зиму нарушается защитный барьер, появляются сухость и микроповреждения. На фоне такого состояния даже умеренное воздействие солнца способно вызвать покраснение и пигментацию.

Дерматолог подчеркнула, что использование солнцезащитных средств не оказывает влияние на выработку витамина D, поскольку его синтез связан с UVB-лучами, которые сразу после зимы поступают в недостаточном количестве. Регулярное воздействие ультрафиолета на кожу провоцирует накопительные изменения, в числе которых повреждение клеток, повышение риска онкологических заболеваний и ускорение старения кожи.

«Даже без длительного пребывания на солнце кожа получает дозу ультрафиолета во время обычной повседневной активности — по дороге на работу, при прогулках или нахождении рядом с окнами», — объяснила эксперт.

Она посоветовала использовать солнцезащитные продукты в весенний сезон каждый день. При этом для светлых фототипов следует использовать SPF 50, а для более темных — SPF 30. Средство следует наносить на кожу за 15-20 минут до выхода на улицу, а затем важно обновлять слой каждые несколько часов.

