В России озвучили причину роста заболеваемости коклюшем в мире

Ученый Каратаев: бесклеточные вакцины привели к росту заболеваемости коклюшем
Depositphotos

Применение бесклеточных вакцин привело к росту заболеваемости коклюшем в мире. Об этом kp.ru рассказал заведующий лабораторией генетики бактерий НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ Геннадий Каратаев.

По его словам, привитые такой вакциной пациенты могут подхватить коклюшную палочку и распространять ее вокруг себя, особенно среди тех, кто не привит или имеет слабый иммунитет.

«Сейчас уже совершенно очевидно, что рост заболеваемости коклюшем в мире коррелирует с использованием современных бесклеточных вакцин. Оказалось, что они борются лишь с развитием симптомов заболевания, а сам возбудитель размножается в вакцинированном организме практически так же, как и в организме не вакцинированного человека», — пояснил Каратаев.

Исследование американских ученых доказало, что привитые бесклеточной вакциной обезьяны имели более слабую защиту от бактерий, чем непривитые, добавил эксперт.

Профессор кафедры фармакологии, главный научный сотрудник отдел медицинской химии и токсикологии Пироговского Университета Нина Киселева до этого рассказала «Газете.Ru», что соли алюминия (чаще гидроксид) и этилртутьтиосалицилат натрия (органическое соединение ртути) содержатся в вакцинах от полиомиелита, коклюша, ВПЧ, гепатита А и многих других. Металлы в вакцинах играют роль вспомогательных веществ, они позволяют усилить иммунный ответ.

Ранее россиянам рассказали, какие вакцины нужны взрослым.

