Врач объяснила, почему антигистаминные препараты вызывают сонливость

Антигистаминные препараты могут провоцировать чувство сонливости из-за воздействия на центральную нервную систему. Об этом газете «Известия» рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Эксперт объяснила, что антигистаминные препараты первого поколения могут проникать через гематоэнцефалический барьер и блокировать рецепторы гистамина, который отвечает за поддержание бодрствования. При этом успокоительные средства и миорелаксанты в их составе усиливают действие гамма-аминомасляной кислоты, снижающую активность нервной системы.

«В результате замедляется электрическая активность коры головного мозга, снижается мышечный тонус и возникает естественное чувство сонливости. Это ожидаемый фармакологический эффект», — подчеркнула врач.

По словам терапевта, на выраженность чувства сонливости оказывают влияние индивидуальные факторы, такие как возраст человека, его вес, скорость метаболизма, наличие заболеваний, а также работа почек и печени. При этом особенно чувствительны к антигистаминным препаратам оказываются пожилые люди, поскольку выведение лекарств из их организма происходит значительно медленнее.

Однако легкая сонливость в первые дни приема таких препаратов может быть нормальной реакцией организма. Насторожиться следует, если возникает выраженная слабость, спутанность создания или непроизвольное засыпание в дневные часы. В случае, если со временем сонливость усиливается или начинает сопровождаться головокружением, следует пересмотреть схему лечения.

Врач добавила, что при невозможности отказа от приема лекарственного средства нужно принимать препарат только перед сном, отказаться от плотных ужинов, поддерживать нормальные условия сна, а также придерживаться дозировки, назначенной врачом. Кроме того, необходимо отказаться от употребление кофеина и стараться не пропускать прием лекарства.

Врач-аллерголог «ИНВИТРО» Наталья Нечепоренко до этого рассказала «Газете.Ru», что в структуре профессиональных заболеваний россиян на долю аллергопатологии приходится до 1,85%. По словам эксперта, офис нельзя считать изолированным пространством, поскольку аллергены проникают внутрь через вентиляцию, оседают на одежде и обуви сотрудников, остаются в воздухе и на поверхностях. В результате контакт с пыльцой только растягивается на более длительное время.

