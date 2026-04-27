Видео: в Татарстане во время ссоры мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома

В Татарстане конфликт закончился стрельбой. Об этом сообщает 116.ru.

Инцидент произошел в Альметьевске, на улице Чернышевского. На кадрах с места заметно, как мужчина медленно идет по двору жилого дома с пистолетом прямо на компанию из двух мужчин, которые в какой-то момент бросились бежать в разные стороны. Стрелок погнался за одним из них.

Также рядом с мужчинами перед стрельбой находилась девушка, но на нее человек с пистолетом внимания не обратил. После стрельбы она бросилась к домофону и просила помощи у местных жителей.

По данным издания, между участниками инцидента произошла ссора, во время которой один из них достал пневматическое оружие. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

В результате пострадал один человек. Специалисты оказали ему помощь и отпустили домой. О его травмах не сообщается. Сотрудники МВД тем временем проводят проверку по факту инцидента.

Ранее в Новороссийске на видео попало как юноша на машине устроил стрельбу на одной из улиц.