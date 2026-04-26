В Новороссийске на видео попало как юноша на машине устроил стрельбу на одной из улиц

Молодого человека из Новороссийска подозревают в стрельбе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным МВД, 18-летний юноша арендовал автомобиль без крыши и снял с него номера, после чего отправился кататься по городу с компанией.

«Адреналина в крови не хватало и, на одной из улиц, он несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета патронами светозвукового действия», – сообщается в публикации.

На кадрах с места заметно, как молодой человек поднял руку и выстрелил из оружия. По данным полиции, это был охолощенный пистолет с патронами светозвукового действия.

Очевидцы обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов поймали молодого человека, когда он доехал до Анапы. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В рамках закона за это предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Так как юноша нарушил правила дорожного движения, его могут обязать выплатить штраф или лишить водительских прав.

