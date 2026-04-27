Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россияне начали массово брать отпуск в мае ради поездок в Белоруссию

mimagephotography/Shutterstock/FOTODOM

Поездки россиян в 49% случаев в начале мая захватывают не только выходные праздничные дни, но и период рабочих будней между ними. Таким образом, жители предпочитают взять отпуск и за счет него продлить отдых, посвятив его путешествиям, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди внутренних направлений лидерами стали Петербург (62,5% всех заказов), Москва и Казань. Также многие россияне берут отпуск в начале мая, чтобы съездить в Калининград, Адлер, Сочи, Краснодар, Эстосадок и Екатеринбург.

Среди тех, кто планирует путешествия за рубеж, тех, кто берет дополнительные выходные между праздниками, больше, так как перелеты требуют больше времени на дорогу. Среди других лидерами для поездок в мае стали Турция и Япония, разделившие первое место – 85% российских туристов задержатся там минимум на один рабочий день между выходными. Второе место занял Китай, треть – Белоруссия.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что россияне могут продлить майские праздники до 11 дней, если возьмут отпуск с 4 по 8 мая. В то же время она предупредила, что в мае всего 19 рабочих дней, поэтому отпуск в этом месяце брать менее выгодно: каждый рабочий день стоит дороже, тогда как оплата отпуска рассчитывается по средней зарплате за 12 месяцев.

Ранее стало известно, сколько россиян путешествуют с детьми не реже двух раз в год.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!