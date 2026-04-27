Россияне начали массово брать отпуск в мае ради поездок в Белоруссию

RT: в мае россияне возьмут отпуск и поедут в Японию, Китай и в Белоруссию

Поездки россиян в 49% случаев в начале мая захватывают не только выходные праздничные дни, но и период рабочих будней между ними. Таким образом, жители предпочитают взять отпуск и за счет него продлить отдых, посвятив его путешествиям, передает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди внутренних направлений лидерами стали Петербург (62,5% всех заказов), Москва и Казань. Также многие россияне берут отпуск в начале мая, чтобы съездить в Калининград, Адлер, Сочи, Краснодар, Эстосадок и Екатеринбург.

Среди тех, кто планирует путешествия за рубеж, тех, кто берет дополнительные выходные между праздниками, больше, так как перелеты требуют больше времени на дорогу. Среди других лидерами для поездок в мае стали Турция и Япония, разделившие первое место – 85% российских туристов задержатся там минимум на один рабочий день между выходными. Второе место занял Китай, треть – Белоруссия.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что россияне могут продлить майские праздники до 11 дней, если возьмут отпуск с 4 по 8 мая. В то же время она предупредила, что в мае всего 19 рабочих дней, поэтому отпуск в этом месяце брать менее выгодно: каждый рабочий день стоит дороже, тогда как оплата отпуска рассчитывается по средней зарплате за 12 месяцев.

