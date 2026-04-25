Депутат рассказала, как продлить майские выходные до 11 дней

Россияне могут продлить майские праздники до 11 дней, если возьмут отпуск с 4 по 8 мая. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она пояснила, что в мае всего 19 рабочих дней, поэтому отпуск в этом месяце брать менее выгодно: каждый рабочий день стоит дороже, тогда как оплата отпуска рассчитывается по средней зарплате за 12 месяцев.

Депутат отметила, что есть более выгодный вариант — взять отпуск с 27 по 30 апреля. В этом случае можно отдыхать девять дней подряд, с 25 апреля по 3 мая, потратив четыре дня отпуска. В апреле 22 рабочих дня, поэтому разница между оплатой рабочего дня и отпускного меньше, чем в мае.

Она напомнила, что в этом году у сотрудников с графиком 5/2 будут по три выходных дня на 1 Мая и День Победы. При этом праздники станут самыми короткими за восемь лет, а между ними будет полноценная рабочая неделя.

Стенякина обратила внимание, что при желании можно взять дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых или заняться делами, например на даче.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года россияне получат две серии трехдневных выходных, но общий срок отдыха сократится.