В Москве зафиксировали рекордно низкое давление

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве был обновлен суточный рекорд атмосферного давления.

По его словам, в понедельник утром показания барометр составили 726,3 миллиметра ртутного столба. Прошлый рекорд был зафиксирован в 1971 году, тогда приборы зафиксировали давление в 729,9 миллиметра ртутного столба.

«Уже сразу после полуночи показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, который для 27 апреля составляет 729,9 миллиметров ртутного столба и установлен в 1971 году. Далее атмосферное давления продолжило понижаться и к 6 часам утра опустилось до 726,3 миллиметров ртутного столба», — поделился Леус.

Он добавил, что такие показатели более чем на 20 единиц ниже нормы. Ближе к концу понедельная, рекорд низкого давления вероятно будет обновлен.

27 апреля ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщала, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона.

По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Ранее синоптик рассказала о погоде на первые майские праздники.

 
