Россиянам объяснили, кого не могут привлечь к работе в праздники

К работе в праздничные дни не могут привлечь беременных, несовершеннолетних, а также сотрудников, которые не дали письменного согласия. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, последнее возможно только в крайних случаях, например, для предотвращения производственной аварии или устранения ее последствий. Кроме того, привлечь к труду без согласия сотрудника могут, если он нужен для работы, помогающей избежать несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества руководства, а также во время чрезвычайного или военного положения или для срочных работ при чрезвычайных обстоятельствах.

Юрист отметила, что работу в такие дни должны оплачивать в двойном размере. Кроме того, вместо этого можно получить отгул.

«Кстати, если сотрудник выйдет в праздник всего на несколько часов, оплачивать будут только их, а вот отгул за сам факт выхода все равно можно взять на целый день», – отметила Шайдуллина.

Если начальство незаконно заставляет выйти на работу без согласия, можно обращаться с жалобой в Государственную инспекцию труда и в прокуратуру, заключила она.

Адвокат Олег Зернов до этого говорил, что работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере. Как отметил юрист, в статье 153 Трудового кодекса России говорится, что работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

