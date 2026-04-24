Россияне рассказали, почему импульсивно покупают еду

Почти треть опрошенных россиян импульсивно покупает выпечку из-за красивого вида
Россияне совершают импульсивные покупки из-за визуальной привлекательности товаров. Опрошенные делают это при выборе напитков (31%), десертов и выпечки (27%), а также овощей и фруктов (20%). Таковы результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Также около двух третей респондентов (60%) отдают предпочтение товарам в индивидуальной упаковке, так как они кажутся им аккуратнее и эстетичнее, чем развесная продукция. Почти половина россиян (47%) покупает напитки только благодаря необычному дизайну банки или бутылки. Из них 40% дарят их близким или ставят на праздничный стол, а 7% — собирают или коллекционируют пустые тары. Также почти две трети опрошенных (63%) оставляют красивые стеклянные и жестяные упаковки от печенья, кофе и чая для хранения продуктов или оформления интерьера.

По данным опроса, 51% респондентов берегут продукты в красивой упаковке (например, коробки конфет) до особого случая, так как им жалко их открывать.

При походе в магазин 29% россиян покупают продукты исключительно из-за привлекательного дизайна несколько раз в месяц, а 5% — регулярно. Более половины респондентов (54%) отметили, что красивая упаковка имеет большую ценность при выборе печенья, конфет и шоколада. Для четверти опрошенных этот фактор является значимым при покупке соков, лимонадов и алкоголя, а для 9% — соусов, салатных заправок и оливкового масла.

Более четверти жителей страны (27%) используют свежие фрукты и овощи (например, виноград, авокадо и тыкву) скорее для украшения кухни, чем для употребления в пищу.

Каждый десятый россиянин ходит в супермаркеты за дополнительными продуктами, чтобы заполнить пустые полки холодильника, например, перед приходом гостей. Кроме того, у 40% жителей страны пустой холодильник вызывает тревогу, поэтому они часто пополняют его большим количеством свежих продуктов.

При желании купить дорогой товар в красивой упаковке 27% россиян проверят, есть ли на него скидка или кешбэк по карте лояльности, 23% — сравнят цены, а 15% — приобретут его в любом случае, если эта покупка будет важна.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще делать импульсивные покупки.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!