Мурашко рассказал о связи продолжительности жизни с занятием спортом

Мурашко: здоровый образ жизни увеличивает ее продолжительность
Здоровый образ жизни напрямую влияет на продолжительность жизни россиян. Об этом РИА Новости рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что важной составляющей в здоровом долголетии является не только медицина, но и образ жизни, приобщенность к культуре и спорту. Так, занятия спортом в течение 40 минут улучшают более 250 параметров крови в лучшую сторону даже при измененных показателях.

Министр отметил, что для диагностики предрисков различных заболеваний в России создаются центры медицины здорового долголетия, являющиеся обучающей и диагностической помощью для здоровой и долгой жизни населения. При этом, по словам Мурашко, все будет зависеть от человека, его собственного стремления быть здоровым и следовать рекомендациям врачей.

6 февраля нутрициолог Алла Макарова рассказала, что прежде чем сделать спорт частью своей жизни, важно оценить состояние своего организма.

Ранее в Совфеде придумали способ привлечь россиян к спорту.

 
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
