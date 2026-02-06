Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали, как правильно вписать спорт в свою жизнь

Нутрициолог Макарова: начинать здоровый образ жизни необходимо с питания
David Herraez Calzada/Shutterstock/FOTODOM

Прежде чем сделать спорт частью своей жизни, важно оценить состояние своего организма. Если чувствуется хроническая усталость, стоит сперва начать с правильного питания и отдыха. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала нутрициолог Алла Макарова.

«Если же вам, наоборот, проще начать с действия, выбирайте приятную активность. Физические нагрузки сами по себе повысят аппетит и естественным образом подтолкнут вас к выбору более полезной и питательной еды. Ключевое правило: не заставлять себя и оценивать свои возможности адекватно», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что при составлении плана тренировок важно учитывать график работы и общую занятость.

Эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела Владимир Бондаренко до этого предупреждал, что некачественные силовые тренировки с отягощениями могут спровоцировать боли в мышцах, а также привести к появлению межпозвоночной грыжи и различных заболеваний.

Эксперт отметил, что перед первым походом в тренажерный зал необходимо узнать о наличии или отсутствии противопоказаний для занятий спортом. При этом начинать тренироваться следует под присмотром персонального тренера.

Ранее Тренер объяснил, как мужчинам избавиться от жира на боках.
 
Теперь вы знаете
