В африканской стране 42 человека погибли после конфликта из-за источника воды

В Чаде 42 человека погибли после конфликта двух семей из-за колодца

На востоке Чада не менее 42 человек погибли, еще десять пострадали в результате спора из-за колодца, который произошел между двумя семьями. Об этом сообщает издание Tchadinfos, ссылаясь на местные власти.

По его информации, трагедия случилась в деревне Иготе. Ссора между двумя людьми из-за доступа к этому источнику воды привела к столкновению между двумя общинами.

Как отмечает издание, восточные провинции Чада принимают беженцев, спасающихся от войны в Судане, и испытывают напряженность из-за нехватки ресурсов и проблем с безопасностью.

Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде являются распространенным явлением на востоке страны. Согласно оценке неправительственной организации International Crisis Group, в период с 2021 по 2024 год жертвами подобных конфликтов стали свыше 1 тыс. человек, порядка 2 тыс. получили ранения.

До этого сообщалось, что в Чаде 16 человек погибли при ударе беспилотного летательного аппарата, который прилетел со стороны Судана.

