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Ученые нашли способ спасти земли Африки от засухи

UNU-INWEH: найден ключ к раскрытию сельскохозяйственного потенциала Африки
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Shutterstock

Несмотря на высокий потенциал орошения, большинство сельского хозяйства в Африке по-прежнему зависит от дождей и остается уязвимым перед изменениями климата. В ответ на эту проблему Институт воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН в сотрудничестве с рядом международных партнеров представил новый аналитический доклад, посвященный реализации стратегии по развитию ирригации и управлению водными ресурсами в сельском хозяйстве Африканского союза. Об этом сообщает United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH).

Документ подчеркивает: расширение систем орошения — важный шаг для адаптации к климатическим рискам и повышения урожайности. Однако такой процесс должен сопровождаться учетом экологических, социальных и управленческих последствий. Среди них — изменение ландшафта, загрязнение, перераспределение власти в общинах и вопросы справедливого доступа к водным ресурсам.

«Устойчивое орошение — это не только про урожаи. Это про создание справедливых и устойчивых агропродовольственных систем, приносящих пользу людям и планете», — отметила профессор Тафадзва Мабхаудхи, руководитель проекта в UNU-INWEH.

Стратегия, разработанная Комиссией Африканского союза, предлагает системный и структурированный подход к управлению водными ресурсами. Ее реализация может стать поворотным моментом в преобразовании сельского хозяйства континента и достижении продовольственной безопасности.

Профессор Кавех Мадани, директор UNU-INWEH, подчеркнул, что «трансформация водных, энергетических и экологических систем — ключ к раскрытию сельскохозяйственного потенциала Африки и снижению климатических уязвимостей».

Ранее ученые создали биосенсор, способный неделями отслеживать молекулы в крови.

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