Россиянам рассказали, как мошенники делают из них дропперов

Мошенники стали обманывать россиян, используя схему обратного перевода денег. Об этом РИА Новости рассказал эксперт платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта Галактион Кучава.

Аферисты переводят деньги на банковские карты граждан, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму на конкретный счет. На самом деле с помощью такой ловушки из добропорядочных граждан делают дропперов, то есть соучастников преступления. Эксперт подчеркнул, что деньги, якобы присланные по ошибке, почти наверняка похищены у третьих лиц. Поэтому просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает человека в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств, и он может попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

Кучава отметил, что единственным законным и безопасным способом вернуть несогласованно поступившие деньги является их обратный перевод через банк.

26 апреля департамент здравоохранения Москвы предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, а также СНИЛС.

