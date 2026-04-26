Москвичей предупредили о новой схеме мошенников

Департамент здравоохранения Москвы в своем Telegram-канале предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, а также СНИЛС.

В ведомстве отметили, что также злоумышленники пытаются узнать код из СМС-сообщений, чтобы подтвердить запись к врачу.

В департаменте добавили, что сотрудники столичных поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС.

«Никогда не называйте их посторонним — таким образом мошенники могут получить доступ к вашему личному аккаунту на «Госуслугах». Будьте бдительны!», — говорится в публикации.

До этого в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что в российских городах распространяется новая схема мошенничества с подменой QR-кодов на прокатных самокатах и велосипедах. При сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт, где его просят ввести данные банковской карты якобы для оплаты аренды самоката или велосипеда, после чего его средства могут быть похищены.

