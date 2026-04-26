Москвичей предупредили о новой схеме мошенников

Депздрав Москвы предупредил о мошеннических звонках якобы из поликлиник
Департамент здравоохранения Москвы в своем Telegram-канале предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, а также СНИЛС.

В ведомстве отметили, что также злоумышленники пытаются узнать код из СМС-сообщений, чтобы подтвердить запись к врачу.

В департаменте добавили, что сотрудники столичных поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС.

«Никогда не называйте их посторонним — таким образом мошенники могут получить доступ к вашему личному аккаунту на «Госуслугах». Будьте бдительны!», — говорится в публикации.

До этого в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что в российских городах распространяется новая схема мошенничества с подменой QR-кодов на прокатных самокатах и велосипедах. При сканировании пользователь попадает на фишинговый сайт, где его просят ввести данные банковской карты якобы для оплаты аренды самоката или велосипеда, после чего его средства могут быть похищены.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно сканировать QR-коды камерой телефона.

 
