Названы главные мошеннические схемы в 2026 году

Эксперт Романенко: мошенники все чаще пытаются получить доступ к аккаунтам
В 2026 году все чаще встречаются мошеннические схемы, нацеленные не не прямую кражу денежных средств, к на получение доступа к личным аккаунтам и персональным данным пользователей. Об этом газете «Известия» сообщила директор коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

По словам специалиста, контроль над цифровой идентичностью пользователей стал приоритетом злоумышленников не фоне усиления контроля за банковскими операциями.

В первом квартале 2026 года был зафиксирован особенно большой атак на аккаунты россиян и более сложные сценарии социальной инженерии. Их доля выросла с 10 до 16%. При этом чаще всего мошенники пытаются получить доступ к профилям в Telegram, а также на «Госуслугах» и маркетплейсах.

Эксперт подчеркнула, что классическая социальная инженерия все еще составляет более трети всех случаев, поскольку ее доля выросла до 38%. Однако схемы стали сложнее. Теперь у мошенников есть целые сценарии с участием фейковых «банков» и «силовых структур».

«Следующим по популярности оказался фишинг: его доля составила 23%. При этом сами схемы вышли далеко за пределы фейковых ссылок на оплату товаров или голосований в конкурсах: в этом году активно используются QR-коды, поддельные чаты и рассылки, имитирующие государственные уведомления», — добавила она.

Помимо этого, специалист отметила популярность схем в праздничные периоды. В это время злоумышленники предлагают россиянам фейковые выплаты, услуги доставки или социальные бонусы.

Ранее россиянам объяснили, как оперативно вычислить общение ребенка с мошенником.

 
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
