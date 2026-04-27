Работавший в «горячих точках» врач рассказал, почему важно мыслить позитивно

Позитивное мышление помогает человеку укрепить иммунитет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач общей практики в системе государственных поликлиник Катара Марван аз-Зоуби, который побывал с гуманитарными миссиями в «горячих точках» мира.

Доктор заявил, что соблюдение правильного режима питания, распорядка дня и физическая активность очень важны для поддержания крепкого иммунитета, однако человек не сможет избежать болезней, если при всем этом он постоянно нервничает и испытывает стресс.

«Для укрепления иммунитета необходимо развивать позитивное мышление даже в наше непростое время», — продолжил специалист.

Также он рассказал, как настроить себя на положительную волну даже в сложных жизненных обстоятельствах, способных вызывать стресс. По словам аз-Зоуби, нужно всегда помнить, что все, что происходит в жизни, имеет свое начало и конец.

«Поэтому надо обращать внимание на то, что любая «черная полоса» и проблемы не навсегда, они рано или поздно закончатся, и мысленно держаться за это, чтобы снизить уровень стресса и тревожности», — добавил врач.

До этого американские ученые из Сиракузского университета и Мичиганского государственного университета изучили, как оптимизм и пессимизм влияют на психологическое и физическое благополучие человека в условиях длительного стресса.

