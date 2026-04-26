Москвичам дали важный совет из-за снега и ветра

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и по возможности пользоваться городским транспортом на фоне ухудшения погоды. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве указали, что до вечера следующего дня в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер. В связи с этим жителям города советуют выбирать общественный транспорт для передвижения.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 27 апреля столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем.

В Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, возможны метели, снежные шквалы и ухудшение видимости до 600–1000 метров. Не исключается и так называемая «сухая» гроза: мокрый снег, снег и ледяная крупа. Также может выпасть до 19 мм осадков, при этом в городе сформируется снежный покров высотой 2–5 см, а на севере и северо-востоке Подмосковья — до 9–14 см.

Ранее на Петербург обрушился снегопад.