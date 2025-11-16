На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры шторма, обрушившегося на город в Аргентине

В Аргентине ввели оранжевый уровень опасности из-за шторма
true
true
true

В Аргентине объявили оранжевый уровень опасности в районе Сан-Николас из-за шторма. Об этом сообщает Diario El Norte.

Газета пишет, что накануне днем перед штормом в городе Хенераль-Вильегас сфотографировали быстро формирующиеся облака. Они свидетельствуют об экстремальных погодных условиях. Местные жители поделились в соцсетях кадрами, на которых видно движение атмосферного фронта и контраст между теплыми и холодными воздушными массами в небе над городом.

«Приток холодного воздуха из верхних слоев [атмосферы] в сочетании с очень теплой погодой (температура в регионе более 20°C. — «Газета.Ru») и наличием области низкого давления способствует формированию интенсивных штормов», — отмечается в статье.

Национальная метеорологическая служба предупредила жителей Сан-Николаса о сильных кратковременных дождях, возможном граде и порывах ветра со скоростью более 70 км/ч. Власти посоветовали избегать мероприятий на открытом воздухе и ограничить передвижение в непогоду.

До этого два судна открепились от причала в шторм недалеко от села Териберка в Мурманской области. Маломерные «Сарган» и «Надежду» унесло в море в районе губы Лодейной. Одно судно было подтоплено, второе пока не нашли.

Ранее на видео попал огненный смерч из Португалии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами