Появились кадры шторма, обрушившегося на город в Аргентине

В Аргентине объявили оранжевый уровень опасности в районе Сан-Николас из-за шторма. Об этом сообщает Diario El Norte.

Газета пишет, что накануне днем перед штормом в городе Хенераль-Вильегас сфотографировали быстро формирующиеся облака. Они свидетельствуют об экстремальных погодных условиях. Местные жители поделились в соцсетях кадрами, на которых видно движение атмосферного фронта и контраст между теплыми и холодными воздушными массами в небе над городом.

«Приток холодного воздуха из верхних слоев [атмосферы] в сочетании с очень теплой погодой (температура в регионе более 20°C. — «Газета.Ru») и наличием области низкого давления способствует формированию интенсивных штормов», — отмечается в статье.

Национальная метеорологическая служба предупредила жителей Сан-Николаса о сильных кратковременных дождях, возможном граде и порывах ветра со скоростью более 70 км/ч. Власти посоветовали избегать мероприятий на открытом воздухе и ограничить передвижение в непогоду.

