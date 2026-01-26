Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

На видео попал «пугающий» паровой смерч в Техасе

The Independent: на видео попал редкий паровой смерч в Техасе

На озерах Техаса были зафиксированы редкие погодные явления, получившие в соцсетях название паровой смерч, пишет The Independent.

Видео с паровыми вихрями опубликовала Национальная служба погоды США в Форт-Уэрте. На кадрах видно, как над озером Льюисвилл — примерно в 20 километрах к северу от международного аэропорта Даллас–Форт-Уэрт — в воздух поднимаются вращающиеся столбы пара, визуально напоминающие торнадо.

Метеорологи сообщили, что получили несколько сообщений о подобных явлениях над водоемами Северного и Центрального Техаса и подчеркнули, что они не представляют опасности для населения.

По данным службы погоды, такие вихри образуются, когда очень холодный арктический воздух проходит над относительно теплой поверхностью воды. В результате возникает интенсивное испарение, а при подходящих условиях влажности и нестабильности у поверхности пар может закручиваться и подниматься вверх.

«Хотя они выглядят впечатляюще и пугающе, эти вихри безвредны», — отметили специалисты.

Явление известно также под названиями «паровые дьяволы» или «паровые вихри». Они могут достигать высоты более 450 метров, но обычно существуют всего несколько минут. Их часто путают с водяными смерчами, однако это разные метеорологические процессы.

Ранее появились кадры шторма, обрушившегося на город в Аргентине.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!