На видео попал «пугающий» паровой смерч в Техасе

На озерах Техаса были зафиксированы редкие погодные явления, получившие в соцсетях название паровой смерч, пишет The Independent.

Видео с паровыми вихрями опубликовала Национальная служба погоды США в Форт-Уэрте. На кадрах видно, как над озером Льюисвилл — примерно в 20 километрах к северу от международного аэропорта Даллас–Форт-Уэрт — в воздух поднимаются вращающиеся столбы пара, визуально напоминающие торнадо.

Метеорологи сообщили, что получили несколько сообщений о подобных явлениях над водоемами Северного и Центрального Техаса и подчеркнули, что они не представляют опасности для населения.

По данным службы погоды, такие вихри образуются, когда очень холодный арктический воздух проходит над относительно теплой поверхностью воды. В результате возникает интенсивное испарение, а при подходящих условиях влажности и нестабильности у поверхности пар может закручиваться и подниматься вверх.

«Хотя они выглядят впечатляюще и пугающе, эти вихри безвредны», — отметили специалисты.

Явление известно также под названиями «паровые дьяволы» или «паровые вихри». Они могут достигать высоты более 450 метров, но обычно существуют всего несколько минут. Их часто путают с водяными смерчами, однако это разные метеорологические процессы.

