В Подмосковье тушить лесные пожары поможет искусственный интеллект

В Подмосковье с 20 апреля вводится особый противопожарный режим
РИА «Новости»

В Подмосковье с 20 апреля введут особый противопожарный режим, сейчас все профильные службы готовятся к работе в усиленном режиме. В этом году в обнаружении и тушении возгораний задействуют искусственный интеллект, сообщает 360.ru.

Глава региона Андрей Воробьев призвал не допустить масштабных возгораний, подчеркнув, что это особенно актуально на фоне приближения майских праздников.

«Большая работа, в том числе при поддержке президента, была проделана в части обводнения торфяных участков. Эта система сегодня успешно работает, что очень важно», — отметил он.

Всего в регионе к допустимой площади лесных пожаров отнесли территорию в 300 га, из которых в прошлом году горело 89 га. Снижать масштабы возгораний и оперативно принимать меры специалистам позволяют современные технологии – в настоящее время время реагирования уменьшилось до 48 минут.

Как сообщил председатель регионального Комлесхоза Алексей Ларькин, леса находятся под контролем 147 камер видеонаблюдения, которые позволяют отслеживать состояние 100% всех природных территорий. В этом году в работе также задействуют искусственный интеллект – он поможет снизить число ложных срабатываний и повысить качество реагирования. Вместе с ИИ за лесами следят порядка 3,5 тысячи специалистов.

Сегодня в регионе работают 28 лесопожарных станций, профильные службы применяют 439 технических средств. Кроме того, сообщается об обновлении автопарка на 65%.

После перехода на особый противопожарный режим с 20 апреля в Подмосковье создадут и задействуют в тушении возгораний добровольные дружины, которые будут помогать бороться с огнем до прибытия спецслужб.

Напомним, накануне сообщалось, что в Подмосковье для лесничества в этом году закупят 123 спецмашины, включая 28 автомобилей для тушения пожаров, 27 для хозработ и 47 для патрулирования. Их направят в первую очередь в Луховицы, Балашиху, Егорьевск, Солнечногорск и другие населенные пункты. Так, к лесопожарной технике относятся в первую очередь автоцистерны, которые доставляют воду даже в отдалённые места, а для хозработ применяются машины для подготовки почвы и посадки саженцев, ухода за деревьями.

Ранее в одном из регионов РФ анонсировали введение противопожарного режима.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!