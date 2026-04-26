Глава МАГАТЭ посетил Киев

Гросси: МАГАТЭ и Украина договорились о ядерном сотрудничестве
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал в соцсети X, что по случаю 40-летия чернобыльской катастрофы прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гросси отметил, что обсудил с главой республики ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также работу агентства по поддержке восстановления энергоинфраструктуры страны, включая новые энергоблоки на Хмельницкой АЭС и ремонт на Чернобыльской АЭС.

Также МАГАТЭ подписало соглашение с министром энергетики Украины о сотрудничестве в восстановлении энергосистемы, развитии атомной энергетики, реконструкции сетей и подстанций, поддержке исследований и разработок.

В марте в МАГАТЭ сообщили, что инициируют переговоры с Россией и Украиной о локальном прекращении огня после повреждения питающей Запорожскую АЭС линии электропередачи.

В феврале агентство подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций.

Ранее в МАГАТЭ рассказали об очередном сбое на ЗАЭС.

 
