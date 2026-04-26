Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Вологодской области раскрыли состояние пострадавших при атаке дронов ВСУ

Евгений Биятов/РИА Новости

Шесть жителей Вологодской области из десяти пострадавших при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализированы, двое из них в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в «Максе».

«Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии», — написал он.

По словам Филимонова, прогноз у всех благоприятный. Он добавил, что четыре человека после осмотра медиками получают амбулаторное лечение.

До этого глава региона сообщил, что специалисты ликвидировали утечку, возникшую при повреждении трубопровода с серной кислотой в Вологодской области. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 14 украинских дронов над Вологодской областью.

26 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 203 украинских дрона над территорией страны. Атаки отразили в 14 областях, столичном регионе и Крыму. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Ранее российский губернатор рассказал о способе защиты людей при атаках беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!