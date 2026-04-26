В Вологодской области раскрыли состояние пострадавших при атаке дронов ВСУ

Двое пострадавших при атаке в Вологодской области находятся в тяжелом состоянии

Шесть жителей Вологодской области из десяти пострадавших при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализированы, двое из них в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в «Максе».

«Двое находятся в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести, трое в удовлетворительном состоянии», — написал он.

По словам Филимонова, прогноз у всех благоприятный. Он добавил, что четыре человека после осмотра медиками получают амбулаторное лечение.

До этого глава региона сообщил, что специалисты ликвидировали утечку, возникшую при повреждении трубопровода с серной кислотой в Вологодской области. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 14 украинских дронов над Вологодской областью.

26 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 203 украинских дрона над территорией страны. Атаки отразили в 14 областях, столичном регионе и Крыму. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря.

