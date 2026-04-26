В Вологодской области устранили утечку на трубопроводе с серной кислотой

Специалисты ликвидировали утечку, возникшую при повреждении трубопровода с серной кислотой в Вологодской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 14 украинских дронов над Вологодской областью. В результате атаки пострадали пять человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

«Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что выбросов опасных химических веществ зафиксировано не было.

Как рассказал Филимонов, также незначительные повреждения получили несколько производственных зданий и световые опоры. В настоящее время в области продолжает действовать режим беспилотной опасности, в связи с этим губернатор призвал граждан быть внимательными.

26 апреля в министерстве обороны РФ заявили, что средства ПВО в течение ночи сбили 203 украинских дрона над территорией страны. Атаки отразили в 14 областях, столичном регионе и Крыму. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Ранее в Екатеринбурге из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали девять человек.