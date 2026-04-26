В Туапсе собрали несколько тысяч кубометров загрязненного грунта

Оперативный штаб - Краснодарский край

Специалисты собрали свыше 3 тыс. куб. м грунта, загрязненного нефтепродуктами в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на морской терминал в Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Туапсе собрали более 3 тыс. куб. м загрязненного грунта после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки беспилотных летательных аппаратов киевского режима», — говорится в публикации.

В работах задействовали 26 единиц техники и более 130 человек. В оперштабе отметили, что на береговой линии проводится постоянный мониторинг выбросов. Загрязнение является локальным. Кроме того, проводится уборка Туапсе от сажи и других продуктов горения.

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В результате ударов пострадали два человека, одного из них спасти не удалось. Кроме того, были повреждены жилые дома, детский сад и школа. На территории морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе потушили пожар на морском терминале.

 
