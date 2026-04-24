В Туапсе потушили пожар после атаки беспилотников

Борис Морозов/РИА Новости

Пожар потушили на территории морского терминала в Туапсе после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

«В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. <...> Пять дней около 300 человек боролись с огнем», — написал он.

Кондратьев поблагодарил пожарных и сотрудников МЧС за круглосуточную борьбу с огнем.

Глава региона также рассказал, что специалисты постоянно контролируют состояние морской акватории вблизи Туапсе и берут пробы воздуха на содержание вредных веществ.

В ночь на 20 апреля Туапсе атаковали беспилотники. Один мужчина пострадал, еще одного спасти не удалось. Были повреждены жилые дома, школа и детский сад. В морском терминале возник пожар, а также произошел разлив нефтепродуктов — но их оперативно собрали.

В ряде микрорайонов Туапсе зафиксировали превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе.

Ранее сообщалось, что в Туапсе выпали «черные дожди».

 
