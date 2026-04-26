Туристка из России пострадала в аквапарке в Турции

Туристка из Нижнего Новгорода получила серьезные повреждения во время посещения аквапарка в Турции. О случившемся 31-летняя россиянка рассказала Telegram-каналу Baza.

Девушка отдыхала в Турции вместе с родственниками. Она не раз скатывалась по крутым горкам, поэтому была уверена, что и в этот раз все будет хорошо, но ошиблась. Горка оказалась настолько крутая, что россиянка во время полета в воздухе испугалась и не успела сгруппироваться перед падением в воду.

Туристка мгновенно ощутила резкую боль от удара о водную гладь. Выйдя из воды, она увидела множественные гематомы на ногах и бедрах, а также ушибы и синяки в области поясницы. Теперь пострадавшую ждет длительное лечение.

До этого российские туристы упали в океан с высоты 50 метров во время полета на парашюте в Таиланде. По данным Telegram-канала SHOT, пара чудом выжила.

Во время полета девушка почувствовала, как трос, привязанный к парашюту, резко дернулся. Они начали быстро терять скорость и падать. Через считанные секунды люди оказались в воде. Туристка рассказала, что во время падения инструктор-таец пытался увести парашют в сторону, чтобы купол не накрыл их сверху. Девушка выплыла сама, нахлебавшись воды. Ее мужа спасли тайцы, которые в этот момент проплывали рядом на гидроцикле.

