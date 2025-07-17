Стало известно, в какой стране российские туристы чаще всего получают травмы

Таиланд стал самой опасной страной для туристов по числу травм

Самыми частыми травмами, которые получают туристы, являются вывихи, ушибы и растяжения (48,39% всех обращений). Наибольшее число случаев фиксируется в Таиланде (34,84% от общего числа случаев). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного страховой компанией «Лучи».

Специалисты связывают высокий травматизм в Таиланде с доступной арендой байков и употреблением алкоголя.

Вторую строчку в категории «травмы» занимает воздействие животных, насекомых и морских обитателей — 12,9% от всех несчастных случаев. Чаще всего такие происшествия фиксируются на Кипре (41%), в Тунисе (27%) и Турции (18%).

Помимо Таиланда, в топ-5 стран по количеству обращений входят: Турция — 16,77%; Индонезия — 8,39%; Шри-Ланка и страны Шенгена — по 6,45%; Грузия — 5,81%.

Тем, кто планирует активный отдых, специалисты советуют заранее оформлять расширенные медицинские страховки. Например, увеличить стандартную сумму покрытия с $30 до $100 тыс. Это не слишком сильно влияет на стоимость полиса, но дает куда большую защиту. Также важно сообщить страховой компании, если планируется участие в рискованных активностях — это поможет избежать неприятных финансовых последствий в случае происшествия.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбирать экстремальный отдых.