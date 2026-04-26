Агент Секретной службы сильно толкнул Трампа во время стрельбы в Вашингтоне

DM: агент Секретной службы при эвакуации так сильно толкнул Трампа
Jonathan Ernst/Reuters

Сотрудник Секретной службы США во время эвакуации после стрельбы на мероприятии так сильно толкнул президента Дональда Трампа, что тот чуть не упал. Об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что инцидент произошел уже во время эвакуации из отеля.

«В другом конце зала президента уже спешно вывели наружу, агент Секретной службы так сильно его толкнул, что он почти упал», — отмечает издание.

26 апреля стрельба произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. В этом же отеле Washington Hilton в 1981 году покушались на президента Рональда Рейгана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!