Трассу в российском городе перекрыли из-за последствий атаки БПЛА

В Ярославле перекрыли трассу М-8 из-за последствий атаки беспилотников
Движение по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» перекрыто на участке с 236-го по 260-й километр — от поворота на Гаврилов-Ям до пересечения Московского проспекта и улицы Калинина в Ярославле. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Ярославской области.

«В связи с ликвидацией последствий атак беспилотных летательных аппаратов перекрыто движение на трассе М-8 «Холмогоры», — говорится в публикации..

Для объезда водителям предлагаются два маршрута: через Тутаев — Шопшу в направлении Ярославля и Вологды и через Иваново — Шопшу в сторону Москвы и Костромы.

26 апреля губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об отражении массированной атаки украинских беспилотников на Ярославль этой ночью. Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников, они важны для следствия. Губернатор попросил жителей при обнаружении обломков БПЛА обратиться по телефону 112.

Ранее два жителя Севастополя были ранены во время атаки дронов ВСУ.

 
