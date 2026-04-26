Медсестра рассказала о проблемах со здоровьем после родов из-за Чернобыля

Работавшая в Чернобыле медсестра рассказала об ухудшении здоровья после родов

Медсестра Инна Гуменюк, работавшая в Чернобыле после аварии на атомной электростанции, в беседе с «Лентой.ру» рассказала о проблемах со здоровьем.

Медработница призналась, что после возвращения из Чернобыля казалось, что жизнь не сильно изменилась. Однако врачи посоветовали ей не рожать детей как минимум четыре года. По словам медработницы, проблемы со здоровьем появились у нее после родов.

«Сначала казалось, что все обошлось, но после родов здоровье стало ухудшаться, потом я перенесла онкологию, сейчас очень сильно болят суставы ног», — поделилась подробностями собеседница издания.

Она также рассказала, что медработники, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получали баснословные выплаты. Гуменюк сообщила, что провела в опасной зоне месяц — с 30 сентября по 30 октября. Работать надо было каждый день по 18 часов — с шести утра до полуночи. Медсестра призналась что ее заработок в разы превышал тот, что у нее был дома. Если дома она получала 95 рублей в месяц, то за время работы в зоне ликвидации ЧАЭС ей заплатили 1671 рубль.

26 апреля исполнилось 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Она стала крупнейшей техногенной катастрофой XX века. В результате взрыва реактор ЧАЭС был полностью разрушен, а в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ, в том числе долгоживущих.

Ранее стало известно о трагическом заблуждении первых ликвидаторов аварии в Чернобыле.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
