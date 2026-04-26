В Севастополе после атаки ВСУ пострадали как минимум 40 домов

Стекла выбиты как минимум в 40 домах в Севастополе после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас мы занимаемся выяснением и ликвидацией всех последствий, в том числе и выбитые стекла более чем в 40 домах и возгорания в разных частях», — сказал он.

При этом Развожаев отметил, что при атаке ВСУ существенных потерь город не понес.

Утром 26 апреля Развожаев заявил, это была самая массированная атака на город — силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 воздушную цель. Обломки украинских беспилотников попали в кардиологическое отделение первой городской больницы, один человек был ранен. Повреждения также получили 34 многоквартирных и 17 частных домов, два магазина и станция техобслуживания. В результате произошедшего одного человека спасти не удалось.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что массированная воздушная атака ВСУ на Севастополь является актом отчаяния.

Ранее в Вологодской области из-за атаки БПЛА был поврежден трубопровод с серной кислотой.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!