На Петербург обрушился снегопад

Интенсивный мокрый снег начал идти в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

В частности, осадки наблюдаются в районе Петропавловской крепости в историческом центре города.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 27 апреля столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем. В Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, возможны метели, снежные шквалы и ухудшение видимости до 600–1000 метров. Не исключается и так называемая «сухая» гроза: мокрый снег, снег и ледяная крупа. Также может выпасть до 19 мм осадков, при этом в городе сформируется снежный покров высотой 2–5 см, а на севере и северо-востоке Подмосковья — до 9–14 см.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что следующая неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать» — в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16°C, спрогнозировал он.

Ранее россиянам объяснили, почему в мае не стоит ждать летней погоды.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
