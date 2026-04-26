В Турции школы будут классифицировать по уровню риска

МВД Турции: школы после инцидентов со стрельбой классифицируют по уровню риска
В Турции после инцидентов со стрельбой в школах их будут классифицировать по уровню риска, в самых опасных будут наиболее жесткие меры безопасности. Это следует из циркуляра министерства внутренних дел Республики, передает Anadolu.

«В начале каждого учебного года и при наличии запроса от координатора или сотрудника охраны школы будет проводиться оценка рисков и угроз; школы, которым по итогам анализа госучреждениями будет присвоен высокий уровень риска, будут в приоритете, в их отношении будут предприняты дополнительные меры безопасности», — сказано в циркуляре.

Предполагается, что будет налажен постоянный оперативный обмен данными между администрацией школ, правоохранительными органами, местными властями и соцслужбами.

Критериями оценки образовательных учреждений называют поведение учеников и сообщения от учителей, а также посты в соцсетях.

В городе Сиверек 14 апреля неизвестный с ружьем открыл огонь перед школой и внутри нее, затем забаррикадировался с заложниками. Пострадали не менее 16 человек. На следующий день вооруженный восьмиклассник ворвался в школу в Кахраманмараше. В результате стрельбы не выжили девять человек, шестеро попали в реанимацию.

Ранее в Турции ужесточили меры безопасности в школах

 
